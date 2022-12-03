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İki kolu olmayan Nisanur, Sümeyye Boyacı gibi altın madalya kazanmak istiyor

İki kolu olmayan Nisanur, Sümeyye Boyacı gibi altın madalya kazanmak istiyor
İki kolu olmayan Nisanur, Sümeyye Boyacı gibi altın madalya kazanmak istiyor

Tokat’ta doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, örnek aldığı Milli yüzücü Sümeyye Boyacı gibi altın madalya kazanmak için çalışıyor.

İki kolu olmayan Nisanur, Sümeyye Boyacı gibi altın madalya kazanmak istiyor - Tıkla İzle

Tokat'ta yaşayan Abdulvahap ve Betül Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 16 yaşındaki Nisanur, dünyaya kolları olmadan geldi. İlkokula annesinin yardımı ile giden Nisanur, ayakları ile kalem tutarak yazmayı öğrendi. Eğitim hayatına lisede devam eden Nisanur, yaklaşık 5 yıldır tekvando yapıyor. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı örnek alan Nisanur, altın madalya kazanmak istiyor.

Nisanur, 2024 Paris olimpiyatlarına katılmak isteğini belirterek, “Tekvandoya ilk başladığım yıllarda çok zorlanmıştım ama şimdi severek yapıyorum. Sümeyye Boyacı'yı kendime örnek alıyorum. İnşallah onun gibi ülkeme altın madalya getireceğim” dedi.

Nurhan İçmez
 

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