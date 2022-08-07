İki kolu ve bir bacağı olmayan adam yaptıklarıyla hayrete düşürüyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Sebahattin Genli, azmiyle herkese örnek oluyor. 14 yaşındayken elektrik akımına kapılması sebebiyle iki kolunu ve bir bacağını kaybeden Genli, umudunu asla kaybetmedi. Müziğe sarılan Genli, ilk olarak bongo ardından bateri alarak hem televizyon programlarında hem de yurt dışında müzikle ilgili çalışmalarına devam etti. Yeteri desteği alamayan Genli, 27 senelik müzik hayatına son verdi. 1999 depreminde sonra yeni arayışa giren Sebahattin Genli, evinin çatısında maket evler yapmaya başladı. Sebahattin Genli, büyük gayreti ve çabalarıyla 36 sene boyunca 10 bini aşkın maket ev yaparak sattı. Görenlere hayrete düşürecek becerisiyle büyük takdir toplayan Genli, küstüğü müziğe ayrı bir özlem duyuyor. Baterisinden bahsederken "eski sevgilim" diye hitap eden Genli'nin tek isteği Haluk Levent'le sahne almak.

"Bende şekil değişikliği var ama ruh değişikliği yok"

Hayat hikayesini anlatan Sebahattin Genli, "Henüz 14 yaşındayken, 1974 senesinde yüksek gerilim hattına kapılarak iki kol ve bir bacaktan oldum. 'Hep yatmakla olmaz' dedim ve iyileşme sürecimden sonra baget aldım ve onları kollarıma bantladık. Evdeki tencere ve sürahilerle müzik aleti oluşturdum. Belli bir süreden sonra bongo aldım ve düğünlerde, cemiyetlerde bulunmaya başladım. Bu yetmedi bateri aldım. 25 senelik müzik hayatımı noktaladım. İlk olarak Mesut Yar'ın programında bongo çaldım. 1980 senesinde bir teklifle yurt dışına çıktık ve Erkan Ocaklı'ya sahnede eşlik ettim. 10 sene önce müziği bıraktım ama içimde hala öyle bir aşk var ki, bana bir podyum verseler yine başlarım. Sahnede bateri görünce duygusallaşıyorum. Bateri benim eski sevgilim. Ben çok güzel şeyler başardım. Engelli oluşumu hiçbir zaman kabul etmedim çünkü engelli insan çalışmayan, üretmeyen kişidir, ben hep ürettim. Bende şekil değişikliği var ama ruh değişikliği yok. Engel kafalardadır, bedende değil" dedi.

"Beni buraya getiren hırstır"

1999 depreminin ardından maket evler yapmaya başladığını kaydeden Genli, "1999 depreminden sonra çadırdan çok sıkıldım ve korkularımı yenme amaçlı böyle bir işe koyuldum. İnsanların gözüne, ruhuna ve duygularına hitap etmeye rehber oldum fakat onlar bana rehber olmadı. Yaptığımı hissettiğim bir şey de başarılı oldum. Maket evleri 36 yıldır yapıyorum. Şu ana kadar 10 bine yakın ürün ortaya çıkardım. Beni buraya getiren hırstır ve hayata karşı bağımdır. Hayattan zevk almayı bilin, ben öyle yapıyorum" diye konuştu.

"Bana Haluk Levent lazım, benim favorim o"

Müziğe olan aşkının bitmediğini söyleyen Genli, "Bana fırsat verilse müziğe geri dönmek isterim, ortalığı yıkarım. Ruhumda o kadar güzel bir müzik ruhu var ki, benim zımparam bile takır takır ediyor. Müziği bırakmamın sebebi yeteri, desteği alamamış olmamdır. İnsanlar beni görmeyince kendimi atölyeye kapadım. Bir gün umutlarıma ereceğim, Haluk Levent'in bu işe el atacağını çok çok iyi biliyorum. Bana Haluk Levent lazım, benim favorim Haluk Levent" şeklinde konuştu.

Fehime Kartal - Cihan Atik