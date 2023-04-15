İki mahalleyi birbirine bağlıyor, uzunluğu ile dikkat çekiyor

Tokat kent merkezinde yaklaşık 200 basamaklı merdivenler iki mahalleyi birbirine bağlıyor. Ali Paşa Mahallesi'ni Cemalettin Mahallesi'ne bağlayan merdivenler, halk arasında Kırkbadallar olarak biliniyor. Merdivenler, bir mahalleden diğerine geçmek isteyen vatandaşlara zorlu bir yolculuk sunuyor.

"Bu merdivenler iftara ulaşan zorlu bir süreç"

Ramazan ayında zorlu bir yolculuk olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Hamdi Gülerçoban, "Merdivenler Ramazan ayında çok yoruyor. Basamak sayısını bilmiyorum ama bence 300'e yakın basamağı vardır. Evimde yukarıda bulunuyor, o yüzden bu merdivenler çok yoruyor. Oruç olduğumuzdan daha çok yoruyor ancak bir süre sonra alışıyorsun. Bu merdivenler iftara ulaşan zorlu bir süreç diyebiliriz" dedi.

"4 veya 5 sefer dinlendikten sonra çıkabiliyorum"

Merdivenleri çıkmanın yorucu olduğunu belirten Necati Ağca, "Merdivenler çok yoruyor, çıkarken dinlenmek için oturuyorum, durup dinleniyorum. 4 veya 5 sefer dinlendikten sonra çıkabiliyorum. Mahalle için kısa yol olduğu için tercih ediyoruz. Bence buranın basamaklarını sayarsak 500 basamak çıkar“ ifadelerini kullandı.

Mustafa Kurtulan - Yunus Çiftci

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