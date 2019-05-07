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İki mevsim aynı anda yaşanıyor

İki mevsim aynı anda yaşanıyor
İki mevsim aynı anda yaşanıyor

Van’da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan kardelenler ile ters laleler açarken, diğer taraftan ise metrelerce karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İki mevsim aynı anda yaşanıyor - Tıkla İzle

Türkiye'nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda halen karla mücadele çalışmaları devan ediyor. Kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen baharın müjdecisi olan bilinen kardelenler ve ters laleler, sert geçen kış mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde açan kardelenler, Gevaş ilçesinde ise ters laleler çiçek açarken, bölgede 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülüyor. Baharın gelmesiyle bir taraftan kardelenlerin yanı sıra ters laleler de açarken, bir taraftan da aynı güzergah üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor. Kardelenler ve ters lalelerin açtığı bölgeye giden basın mensupları, güzel bir kareye yakalamak için saatlerce özen gösteriyorlar.  

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