İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki minik köpeğin kovaladığı adam böyle kaçtı

İki minik köpeğin kovaladığı adam böyle kaçtı
İki minik köpeğin kovaladığı adam böyle kaçtı

Amasya'da iki minik köpeğin kovaladığı adamın kaçma anı güvelik kamerasına yansıdı.

İki minik köpeğin kovaladığı adam böyle kaçtı - Tıkla İzle

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir iş yerine giren 59 yaşındaki İlhami Özçelik, karşısına çıkan minik köpekleri görünce arkasına bile bakmadan koşarak kaçtı. Peşinden koşan iki köpekten korkup paniğe kapıldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Başından geçen trajikomik durumu anlatan Özçelik, “Köpekler peşimden koştu. Ben de korkup kaçtım. Zaten bende kalp çarpıntısı ve nefes darlığı var” dedi. Köpeklerin sahibi Serkan Koca da yaklaşık 3 yıldır beslediği köpeklerinin daha önce kimseye saldırmadığını anlatarak Özçelik'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Serdoğan Sıvacı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.