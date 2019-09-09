İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki mühendisin araştırma merakı kabusa döndü

İki mühendisin araştırma merakı kabusa döndü
İki mühendisin araştırma merakı kabusa döndü

Bilecik’te sarp kayalıklarda mahsur kalan bir kişi, AFAD ekiplerinin 5 saatlik uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mühendis olan Hüseyin Dursun ve Veysel Erener isimli arkadaşlar ilçeye bağlı İncirli köyü Göldağı mevkiine araştırma yapmak üzere geldiler. Veysel Erener, çıktığı sarp kayalıklardan inemeyerek mahsur kaldı. Diğer arkadaşı durumu hemen jandarmaya arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri sarp kayalıklar mahsur kalan Veysel Erener'i ip istasyon kurulmak suretiyle saat 21.00 sıralarında kurtarıldı.

Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesi alınmak üzere jandarmaya teslim edildi.

Arslan Altındiş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.