İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı

Olay, Gemlik-Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin işletme tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan çalılıkta iki noktada küçük çapta yangın çıkması, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Çevrede bulunan kameraları ve vatandaş ifadeleri üzerine yapılan çalışmada, şüpheli bir şahsın bölgede kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli şahsın Osman Ö. olduğunu tespit ederek kısa süre içerisinde yakaladı. İfadesinde esnafla tartıştığını iddia eden Osman Ö. küçük çapta çalılık yakarak dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanmasını hesap edemediğini öne sürdü. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hurşit Topal

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