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İki otomobil böyle çarpışıp takla attılar

İki otomobil böyle çarpışıp takla attılar
İki otomobil böyle çarpışıp takla attılar

Bursa'da 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği kazayla sonuçlanırken, kaza sonrası takla atan otomobiller güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki otomobil böyle çarpışıp takla attılar - Tıkla İzle

Olay, Kestel ilçesi kırsal Kozluören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği feci kazayla sonuçlandı. Rampa aşağı gelen otomobil sola dönüş yapmak isteyen otomobile süratli bir şekilde çarptı. Feci kazanın ardından iki otomobil de taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur

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