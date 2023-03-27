İki otomobil böyle çarpışıp takla attılar

Olay, Kestel ilçesi kırsal Kozluören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsünün dikkatsizliği feci kazayla sonuçlandı. Rampa aşağı gelen otomobil sola dönüş yapmak isteyen otomobile süratli bir şekilde çarptı. Feci kazanın ardından iki otomobil de taklalar attı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Uğur

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