İki otomobil çarpıştı: 4 çocuk yaralandı

Kaza, Karacalar Mahallesi istikametinden D-400 karayolu istikametine gitmekte olan Elvan G.'nin kullandığı 34 EN 4652 plakalı araç ile karşı istikametten gelen Tevfik A.'nın kullandığı 06 CCP 549 plakalı otomobilin Topuzlar Mevkiinde çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada Elvan G.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan ve yaşlar 5 ile 15 arasında değişen Edanur G., Mustafa G., İlayda G. ve Emre Y. Güvercin isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arif Kaplan