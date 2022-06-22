İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu

İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu
İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu

Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, savrulan araçlar elektrik panolarına ve trafik ışıklarının direğine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada trafik ışıkları da bozuldu.

İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu - Tıkla İzle

Kaza, İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, G.D. idaresindeki 41 FB 866 plakalı Seat marka otomobil şeridinde seyir esnasındayken, Z.Y idaresindeki 41 AGD 129 plakalı Toyota marka otomobil şerit değiştirmek istedi. Bu sırada iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki elektrik panolarına ve trafik ışıklarının direğine çarptı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Z.Y. ile araçta bulunan Z.E., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazadan dolayı, trafik ışıklarının bozulduğu ve yanmadığı görüldü.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik
 

İLGİLİ HABER
Kadıköyde kaza sonrası yumruklar havada uçuştu Kadıköy'de kaza sonrası yumruklar havada uçuştu
İLGİLİ HABER
İhmal kazayı da beraberinde getirdi İhmal kazayı da beraberinde getirdi
İLGİLİ HABER
Nusaybinde trafik kazası: 1 ölü Nusaybin'de trafik kazası: 1 ölü
İLGİLİ HABER
TEM Otoyolunda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı TEM Otoyolu’nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
İLGİLİ HABER
Fatihte havaya uçtuğu kazadan 1 saat sonra işine geri döndü Fatih'te havaya uçtuğu kazadan 1 saat sonra işine geri döndü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.