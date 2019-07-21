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İki otomobil İETT durağına daldı: 8 yaralı

İki otomobil İETT durağına daldı: 8 yaralı
İki otomobil İETT durağına daldı: 8 yaralı

E-5 Florya istikameti Beş yol sapağında meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil otobüs durağına daldı. Meydana gelen trafik kazasında ise 8 kişi yaralandı. Kaza sonrasında Florya istikameti yönünde yoğun trafik oluştu.

Sefaköy Beşyol'da kaza: Yaralılar var - Tıkla İzle


Kaza, 23.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesi E- 5 Florya istikameti Beş yol sapağında meydana geldi. İddiaya göre Florya istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 34 ACA 017 ile 34 PA 8868 plakalı otomobiller bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halinde iken otobüs durağına daldı.
İki otomobilin otobüs durağına daldığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada ise 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle Florya istikameti yönünde trafik kuyruğu oluştu. Kaza etkisiyle kapanan yol çekicilerin araçları kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.

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