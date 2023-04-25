İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı

Kaza, 25 Nisan'da Ödemiş Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Hidayet O. yönetimindeki araç, Hasan C. yönetimindeki araçla Ödemiş'e bağlı Yeniköy mevkiinde seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki otomobilin içerisinde bulunan M.Kemal Ö., Ayşe Ö., Saime Ö., Hüseyin A., Serkan İ. Hafif yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Hidayet Ö. İse ağır yaralı olarak kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hasan İnce

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