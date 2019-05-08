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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yen sanayi caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdulbaki Demirci(19) yönetimindeki 19 TY 947 plakalı otomobil ile Necdet Anıl Aykaç (19) yönetimindeki 19 EN 456 plakalı otomobil Akşemseddin cami yanında bulunan kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobil orta refüje çıktı. Kazada sürücülerin yanı sıra 19 TY 947 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Sakallı yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Tugay Göktürk

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