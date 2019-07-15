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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip İlçesi D-400 Karayolu üzeri Sekili mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. A.Ş. yönetimindeki 01 AAR 46 plakalı otomobil ile C.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 AAR 46 plakalı otomobilin içerisindeki E.Ş., S.Ş., H.Ş. ve B.Ş. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. 

Kaza anı ise petrol istasyonundaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

Hanifi Güzel
 

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