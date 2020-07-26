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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Serhat K. idaresindeki 34 UD 6981 plakalı Toyota marka otomobil ile Mehmet G. idaresindeki 02 AAT 156 plakalı Ford marka otomobil, Adıyaman- Tekpınar Köyü yolu 5. kilometresinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Serhat K., Mehmet G. ile otomobillerde bulunan Halil Arık ile Aziz Özavcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

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