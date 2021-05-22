İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Dörtyol köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 34 BKP 811 plakalı aracın sürücülüğünü yapan Serdar Şenel (41) ile karşı yönden gelen 05 EF 840 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Esen (41) ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 34 BKP 811 plakalı aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Burak Şenel (16), Gülten Şenel (38), Güzeyde Mızrak (58) ve şoför Serdar Şenel (41) isimli şahıslar yaralanmış, kazaya karışan 05 EF 840 plakalı araçta yolcu olmadığı için araç şoförü olan Hüseyin Esen (41) isimli şahıs yaralandı..

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde durumu ağır olan 16 yaşındaki Burak Şenel olay yerine gelen ilk ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdoğan Sıvacı