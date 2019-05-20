İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi Kayseri çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Şefre B. yönetimindeki 46 AAB 051 plakalı otomobil ile Ümmet B. yönetimindeki 46 DU 842 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada 7 kişinin yaralandığı, 46 DU 842 plakalı otomobilde bulunan Ümmet B. ve İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ömer Faruk Salman