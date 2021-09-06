İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4'ü kadın 6 yaralı

Kaza, Karabük-Eskipazar karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Eskipazar istikametine seyir eden Ayhan Demirdaş (48) idaresindeki 78 SS 222 plakalı Toyota marka otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nden kavşağa kontrolsüz giriş yapan Yasin T. (26) idaresindeki 38 NR 187 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Nazmiye Demirdaş (48), Fatma Bursal (71), Reşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı. Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı

