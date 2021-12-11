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İki otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

İki otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
İki otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Aynı istikamette iki aracın karıştığı kaza sonrası trafik tek şeritten sağlandı.

İzmir-Ankara karayolu Alparslan Türkeş Köprülü Battı Çıktı Kavşağında meydana gelen kazada İzmir'den Ankara istikametine seyir halindeki Arif D.'nin kullandığı 45 HC 3846 plakalı hafif ticari araçla, Hüseyin T.(29) idaresindeki 45 EZ 677 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Hüseyin T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.S.T (3) ve Nuran T. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Nuran T. hamile olduğu ve kontrol amaçlı olarak doğumhaneye kaldırıldığı, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

İlker Uyar
 

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