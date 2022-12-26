İki otomobilin arasına uzanıp, arızalanan aracı ayaklarıyla itti

Demre'de çekilen görüntülerde gençler, arızalanan otomobili çekici çağırmak ya da halat yardımıyla çekmek yerine ilginç, bir o kadar da tehlikeli bir yöntemle hareket ettirdi. Gençlerden birisi, arızalanan araçla hemen onun arkasına getirilen diğer otomobilin arasına uzandı. Ayaklarını arızalanan araca dayayan genç, sırtını dayadığı aracın hareket etmesiyle diğer aracı da hareket ettirdi.

İlginç anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Suat Metin



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