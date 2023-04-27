İki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı

Kaza, Bayat ilçesi, Tavşan Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E., idaresindeki 26 B 9699 plakalı otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünden seyreden C.G.'nin kullandığı 06 DNG 557 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan H.E.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte H.K., T.B. ve M.A., yaralandı. Yaralılar çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kadir Han Çakır



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