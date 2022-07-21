İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3’ü kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. D.K.C.'nin kullandığı 07 AFB 960 plakalı otomobil ile G.M.K. (24) idaresindeki 07 MAZ 99 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 07 AFB 960 plakalı otomobil yan yattı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sürücü D.K.Ç. ile Y.O., S.A. ve G.K. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Demirci

İLGİLİ HABER
İstanbulda feci kaza: Panelvan araç uçurumdan aşağıya uçtu İstanbul’da feci kaza: Panelvan araç uçurumdan aşağıya uçtu
İLGİLİ HABER
Sasonda ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TLlik kazanç sağlandı Sason'da ipek böceğinden bir ayda 1 milyon TL'lik kazanç sağlandı
İLGİLİ HABER
Sakaryada iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.