İki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. D.K.C.'nin kullandığı 07 AFB 960 plakalı otomobil ile G.M.K. (24) idaresindeki 07 MAZ 99 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 07 AFB 960 plakalı otomobil yan yattı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sürücü D.K.Ç. ile Y.O., S.A. ve G.K. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Demirci