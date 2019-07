İki paraşütcü havada ölümle burun buruna geldi

Serdivan ilçesi Kırantepe'de Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sağlık İl Müdürü Doc. Dr. Aziz Öğütlü ve AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın da katıldığı yamaç paraşütü gösterileri sırasında havada birbirine dolanan iki paraşütçü ölümle burun buruna geldi. Kırantepe'den atlayışı gerçekleştiren iki paraşütçü havada bir süre uçtuktan sonra fazla yakınlaşmaları sonucu paraşütleri bir birine dolandı. Paraşütün kontrolünü kaybeden ve birbirlerine dolanan paraşütçüler bir süre dönerek çevredeki ağaçlık alana düştü. Paraşütçülerin düştükleri yere sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan ve İstanbul'dan geldikleri öğrenilen Cihan Emre ile Dilek Uçar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, yamaç paraşütüne ilgiyi arttırmak için Sakarya semalarında eğitmen eşliğinde paraşütle uçtu. Sakarya Kırantepe'den eğitmen ile atlayış gerçekleştiren Yüce yaklaşık 20 dakikalık uçuş sonrasında yere iniş yaptı. Başkan Yüce bu sporu herkese tavsiye ederek, atlayış öncesinde hiçbir kaygı taşımadığını ve atlayış sonrasında da büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Önemli olan riskleri yönetebilmek

İstanbul'dan uçuş için gelen ve eğitim sürecinde bulunan Cihan Emre ile Dilek Uçar, “Ufak bir kaza yaşadık ama şuanda gördüğünüz gibi çok iyiyiz, sıkıntımız yok. Aldığımız eğitimlerde bunun nasıl uygulanacağı bize detaylı anlatılıyor. Yamaç paraşütü sonuçta riskleri var. Keyif almak için bunu yapıyoruz. Ama her keyif aldığımız spor içerisinde bu futbolda dahil bir risk var, önemli olan bu riskleri yönetebilmek, bunlara karşı önlem alabilmek. Bu her an herkesin başına gelebilir ama gördüğünüz gibi doğru eğitimle, soğukkanlılık ile biz Dilek ile ikimiz talihsiz bir olay yaşadık olabilir ama hocalarımızın bize öğrettiği şekilde bire bir yedeklerimizi atarak yere gayet güzel iniş yaptık. İletişim ve takip çok önemli yani biz o anda panik halinde ne yapacağımızı bilemeyebilirdik fakat biz orada takip ediliyorduk ve hemen anında komut geldi, biz o anda yedekleri açarak iniş yaptık, şuanda çok iyiyiz. Önemli olan doğru eğitim ve soğukkanlılık ile bu olaydan çıkmak” dedi.

Yamaç paraşütünde Ölüdeniz'in önüne geçebilmeyi planlıyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kırantepe'deki bu uçuşları göreve başladığım günden beri sık sık gündeme getiriyorduk ve her gün gidip orada bir uçuşu gerçekleştirmeyi ve burada ki yapılanları gözlemlemeyi hep arzu ediyorduk. Nasip bugüneymiş. Valimizin daveti üzerine buraya büyük bir heyecanla geldik, gelir gelmez de hani uçmuyor muyuz sözünü söyler söylemez hocamız da hazırmış zaten hemen üzerime gerekli tesisatı giydirdiler. Güzel bir deyim var; hayata kuş bakışı bakmak lazım ama kuş gibi değil. Kuş bakışı bakmak için her bireyin bu sporu yapmasını temenni ediyorum. Sakarya'yı, Türkiye'de Ölüdeniz'den sonra demeyeceğim, Ölüdeniz'in önüne geçebilecek bir yamaç paraşütü olayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hocam sözü verdi, hocamın sözüyle birlikte yukarıda bir anlaşma yaptık; bundan sonra ki Kırantepe'de ki uçuşlarımız bu kulübün uçuşu bundan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni bir spor dalı bünyesine katmıştır” diye konuştu.

Sporun yükselen yıldızı olan dallarından birisi olan yamaç paraşütü

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Sporun yükselen yıldızı olan dallarından birisi olan yamaç paraşütü. Büyük bir ilgi var onu görüyoruz, ilimizin burada ki bu ortamı da bu sporun yapılabilmesi için en emniyetli en güzel alanlardan bir tanesi. Sağ olsun hocalarımız da burada eğitimleri en güzel şekilde veriyorlar. Eğer burada ki faaliyet artışı ilimizin tanınmasına, ilimizin marka değerine katkı sağlayacaksa elbette hep beraber merkezi, yerel yönetim bütün teşkilatlarımızla işin içerisinde olacağız. Elbette ki belediyelerimize çok iş düşüyor, buraların daha canlandırılması, gelen kişilerin daha etkili hizmet alabilmesi için biz de buradayız. Gelirken de arkadaşlarımızla hep birlikte geldik; emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ile bütün teşkilat beraber olalım burayı bir tanısınlar. Bu gibi sporların bazen sıkıntıları da olabiliyor, nerede yapılıyordu alanı bilerek gelsinler, inşallah olmaz ama bu gibi durumlarda da bize düşen görevi haddi ile yerine getirebilmek için buradayız” şeklinde konuştu.

Teknik yedek paraşütlerini açarak sorunsuz indiler

Havada çarpışarak yere düşen 2 paraşütçünün durumu hakkında da bilgi veren Vali Nayir, “Hiçbir sıkıntı yok durumlarında. Anında telsiz ile haber verdiler, 2 paraşütün birbirine biraz yaklaşmasıyla kendi diğer paraşütlerini açtılar. Teknik yedek paraşütlerini açtılar, sorunsuz indiler. Bu işin adrenalin işi olduğunu unutmamak lazım. Hamdolsun bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya