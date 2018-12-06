İki parti birlikte sahada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika seyahatinden döner dönmez önceki gece seçim mesaisine tekrar başladı. Parti kurmayları, Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti boyunca hazırlıklarını tamamladı. AK Parti adına ittifak görüşmelerini yürüten Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de MHP ile yapılan değerlendirmelerle ilgili çalışmalarını olgunlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre görüşmede MHP'nin bazı illerde aday çıkarmaması jestine karşı AK Parti'nin jest yaparak aday çıkarmayacağı iller değerlendirildi. Cumhur ittifakı kapsamında, MHP'nin elinde bulunan bazı belediyelerde aday çıkarmama durumu da görüşüldü. MHP'nin özellikle jest beklediği Mersin, Adana, Manisa ve Osmaniye ile ilgili değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Diğer taraftan iki partinin de adayları belli olduktan sonra nasıl bir çalışma yapılacağı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. AK Parti, aday göstermeyeceği illerde de sahaya çıkarak Cumhur ittifakının adayı için çalışacak, bazı programlar ortak yapılacak.

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılması beklenen görüşmenin her an olabileceğini söylerken; Erdoğan'ın Cuma gününe kadar Bahçeli ile bir araya gelmeyi planladığı belirtildi.