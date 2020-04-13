İki sağlık çalışanı korona virüs hastalarına umut oldu

Saygılı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği hastalığı yenen vatandaşlardan "immün plazma" bağışı aldıklarını söyledi. Bu bağış için bütün alt yapılarını oluşturduklarını bir çok kan alma merkezinin bu bağış için ayarlandığını belirten Saygılı, "Çok yeni olmasına rağmen yakalandıkları hastalığı yenen iki sağlık çalışanı plazma bağışında bulundu" dedi.

Bu bağışın sağlık açısından kesinlikle hiçbir riski olmadığının bilim adamları tarafından açıklandığına dikkat çeken Saygılı şunları kaydetti:

"Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. Kanın cihazla bile teması söz konusu değildir. Bağışlar Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. İmmün plazma bağışının tam kan bağışından farkı değil. Aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır ve diğer bileşenler bağışçıya geri verilir. 45-60 dakika süren bir işlemdir."

Saygılı, korona virüs kapmış, tedavi olmuş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin kanlarında virüse karşı bir antikor oluştuğunu bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün immün plazma tedavisini önerdiğini ifade ederek, "Bağışlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan gerekli tüm koşullar ve testler yapıldıktan sonra gerçekleşmektedir. İyileşen bir hastadan bir seferde 400 ml plazma alınır. Özellikle yoğun bakımlarda tedavi görenlere fazla yükleme olmasın diye bir hasta için önerilen doz 200 ml dir. Bu 400 ml plazma, yoğun bakımda kritik durumdaki 2 hastanın virüsü yenmesine destek sağlar. Bir bağışçı en az birer hafta arayla en fazla üç defa immün plazma bağışlayabilir ve 6 kişiye şifa sağlayabilir. Bu işi tamamen Sağlık Bakanlığımız yönetmektedir. Bizler de onların gösterdiği noktalara bu dağıtımları yapacağız. Tedavi bekleyen hastalar için Bakanlığımızın onayladığı hastanelerdeki ilgili hastalara transferler gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Şu ana kadar iki kişiden alınan plazmanın hastaneye iletildiğini korona virüs hastalarına şifa olacağını bu hastalığa yakalanıp yenen vatandaşları plazma bağışlaması için beklediklerini herkesin şifa için iyilik yapacağını umduğunu söyledi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

