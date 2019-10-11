İki şehit arkadaş aynı karede

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısı şehitlerinden aslen Diyarbakır Erganili olan ve ailesi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) ile 31 Mayıs 2018 günü Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Bilecikli Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in (24) arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Şehit arkadaşların Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikamet ederken, 20 ay önce bir kafeteryada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta iki şehidin beyaz tişört giydiği ve masada bulunan başka bir arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği görülüyor. Diğer bir fotoğrafta ise; Ünal Demir'in Abdülhamit Bilgen ile öz çekim yaparken yer alıyor.

Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir Bozüyük'ün Kovalıca Köyü'nde 1 Haziran 2018 günü 10 bine yakın kişinin katıldığı töreninin ardından toprağa verilirken, Abdülhamit Bilgen cenazesinin yarın Bozüyük Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

İsmet Cep