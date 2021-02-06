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İki sene önceki cinayetin failini 'pencere' detayı yakalattı

İki sene önceki cinayetin failini 'pencere' detayı yakalattı
İki sene önceki cinayetin failini 'pencere' detayı yakalattı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yaşlı bir adam oturma odasında oturduğu esnada av tüfeği ile pencereden ateş edilerek yaralandı. Jandarma ekipleri, detaylı inceleme sonrasında olayın failinin iki sene önce aynı köyde benzer şekilde işlenen bir cinayetin zanlısı olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Arbişli köyündeki evinin oturma odasında oturan A.İ.İ. (79), 4 Ocak günü saat 20.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından evinin penceresinden av tüfeği ile başından vurularak yaralandı. Olayın ihbar edilmesinin ardından jandarma tarafından başlatılan ve gece boyunca süren kapsamlı araştırmalar sonrasında olayın failinin Ankara'da ikamet eden ve iki gün önce köye gelen Y.H. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs köydeki ikametinde yakalanırken ilk sorgusunda da suçunu itiraf etti.

İki sene önce cinayet işlemiş

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede olayın aynı köyde 19 Kasım 2019 tarihindeki H.İ. isimli şahsın öldürülmesiyle birebir benzerlik taşıdığı görüldü. Elde edilen deliller sonrasında iki sene önceki olayın failinin de Y.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, ‘tasarlayarak kasten öldürme' ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

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