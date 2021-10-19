İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi
İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsü kazaya neden olurken, tehlikeli anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi - Tıkla İzle

Olay, öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine ilerlemekte olan iki tırın sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaştı. Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki tırın dorseleri zaman zaman birbirine temas etti.

Trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün inatlaşması uzun süre bu şekilde devam etti. Kapalı dorseli tırın sürücüsünün direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşmanın sonucu kazayla son buldu. Tırların çarpışma anı arkadan gelen bir otomobil içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

İLGİLİ HABER
Ankara-Samsun yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Ankara-Samsun yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Beşiktaşta milyonluk kaza: 4 araç birbirine girdi Beşiktaş’ta milyonluk kaza: 4 araç birbirine girdi
İLGİLİ HABER
Tercanda trafik kazası: 3 yaralı Tercan’da trafik kazası: 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Tüm Türkiyenin yüreğini yakan kazayla ilgili şok gelişme Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan kazayla ilgili şok gelişme

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.