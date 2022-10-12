İki üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü hakim karşısına çıktı

Geçtiğimiz Mayıs ayında 2 üniversite öğrencisine çarparak ölümlerine sebep olan alkollü sürücü bugün Uşak 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu sanık H.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken hayatını kaybeden öğrencilerin yakınları da davaya katıldı.

Kaza günü bir marketten birkaç bira alıp içtikten sonra eve gittiğini ve sonrasında teyzesine gitmek için tekrar yola çıktığını anlatan H.K., sonrasında yine 2 şişe bira aldığını ama içmediğini belirtti. Huzurpark yakınlarında 180 km hızla giderken fotoğraf çektiğini, sonrasında telefonu yana bıraktığını ve bir daha telefona bakmadığını da söyleyen H.K., “Kuzey Çevre Yolu'ndaki ışıklarda duracak kadar yavaşladım. Işık, kırmızıdan yeşile dönmüştü. Daha sonra hızımı 110 ya da 120 kilometreye sabitledim" dedi.

Kazanın yaşandığı bölgeye geldiğinde bir karartı fark ettiğini söyleyen H.K, "Yaya olduğunu anladım. Fren yapıp sağa manevra yaptım. Sonrasında kaza oldu. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Ailelerinden özür diliyorum." diye konuştu.

Köksal Kılınç



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