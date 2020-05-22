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İkinci bir corona virüs dalgası plajlardan gelebilir

İkinci bir corona virüs dalgası plajlardan gelebilir
İkinci bir corona virüs dalgası plajlardan gelebilir

Dünya korona virüsün pençesinden sıyrılmaya çalışıyor. Avrupa’da da artan hava sıcaklıkları plajlardan gelebilecek ikinci dalgaya zemin hazırlıyor.

Dünya korona virüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgında vaka sayısı 5 milyonu aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 330 bini geçti.

Küresel salgınla dünyanın savaşı devam ederken, ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bini aştı. Vaka sayısında, ABD merkez üs olarak yer alırken onu 308 bin 705 vaka ile Rusya, 293 bin 357 vaka ile de Brezilya takip ediyor.

İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'deki günlük ölüm oranlarında iki ayın en düşük rakamları kaydedildi.

Avrupa üllkelerinde şu anda kadar 1,74 milyonu aşkın vaka ve 165 bini aşkın virüs kaynaklı ölüm bildirildi. Ancak, sağlık otoriteleri, havaların ısınmasıyla gevşeyen Avrupalılar nedeniyle vakalarında düşme eğiliminin devam etmeyeceği ve ikinci bir corona virüs dalgasının görülebileceğinden endişe ediyor.

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