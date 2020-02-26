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İkinci Cemre Suya Düştü |Cemre Nedir?

İkinci Cemre Suya Düştü |Cemre Nedir?
İkinci Cemre Suya Düştü |Cemre Nedir?

Havanın ısınması ve bahar mevsiminin habercisi olan ilk cemre havaya düşmesinden bir hafta sonra ikinci cemre suya düştü.

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ikinci cemre bu gün suya düştü. İkinci cemrenin suya düşmesinin ardından üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

Cemre Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

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