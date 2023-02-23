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İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı

İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı
İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından ikinci depreme sığındıkları bir anaokulunda yakalanan depremzedelerin görüntüleri ortaya çıktı. Okulda yaşanan panik ve korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İkinci depreme anaokulunda yakalandılar, korku anları kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde evleri yıkılan çok sayıda depremzede 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme sığındıkları anaokulunda yakalandı. Depremle birlikte okulda yaşanan panik ve korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasan Eryılmaz - Cahit Özçelik

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