İkinci doz aşılarını yaptıran aile Covid-19'a yakalandı

Edirne'nin 2 bin 850 nüfuslu Meriç ilçesinin merkezinde artan korona virüs vakaları vatandaşları tedirgin ediyor. Vaka sayılarında olağanüstü artışın yaşandığı Meriç ilçesinde, vakaların bulaş kaynağının çoğunluğu ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor.

Aşıdan 16 gün sonra Covid-19'a yakalandılar

Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek'in de annesi ve eşiyle birlikte yaptırdığı Covid-19 testleri pozitif sonuçlandı. Başkan Dübek kendisinin, annesinin ve eşinin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdıklarını açıkladı. Aşıdan 16 gün sonra korona virüsüne yakalandıklarını ifade eden Dübek, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Belediye personeli karantinada

Meriç Belediyesi'nde 10 personelinde karantinaya alındığının altını çizen Başkan Dübek, “Bu sürecin dört gözle bitmesini ve göreve dönmeyi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaymakamlık 6 maddeyle uyardı

Meriç İlçe Kaymakamlığı artan korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşları 6 maddeyle uyardı. Evlerde gün düzenlenmemesi uyarısında bulunan Kaymakamlık, doğum günü ve ev partileri yapılmaması çağrısında da bulundu. Söz ve nişan gibi organizasyonların ertelenmesinin önemli olduğu ifade edilen uyarıda, kesinlikle misafir kabul edilmemesi gerektiğine de yer verildi. Sosyal izolasyon vurgusu yapılan açıklamada ayrıca maske, mesafe ve temizlik kuralı çağrısında bulunuldu.

Ayrıca ilçede dezenfekte işlemleri yoğun olarak devam ediyor.

Şener Urfa

