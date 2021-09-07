İkinci el araç piyasasında durgunluk sürüyor

Normalleşme sonrası hareketli zamanlar yaşayan ikinci el araç piyasası, Eylül ayıyla birlikte durgunlaştı. Oto galericiler piyasanın önümüzdeki bir ay içinde canlanacağını düşünüyor. Öte yandan iki ay öncesine kadar ayda 15 araç sattıklarını söyleyen galericiler, şu dönemde ayda 4 araç satabildiklerini belirtiyor.

"Piyasaların bir ay içinde canlanacağını düşünüyoruz"

Galerici Remzi Ulusoy, piyasada biraz durgunluk yaşandığını söyleyerek, "ÖTV matrahına gelen indirimden kaynaklı olarak insanlar ikinci el araç fiyatlarının düşeceğini bekledi ancak ikinci el araç piyasasında şu anlık bir düşüş gerçekleşmedi. Şu anda satışlarımız durgun. İki ay öncesine kadar satışlar iyiydi. Normalde bir ay içinde 15 araç satarken şu anda 3-4 tane satabildik. Piyasaların bir ay içinde canlanacağını düşünüyoruz" dedi.

"İkinci el araç fiyatlarında bir değişiklik yok"

İkinci el araç piyasasında iki ay öncesine kadar bir hareketlilik olduğunu belirten galerici Harun Camcıoğlu ise, "Piyasa biraz durgun devam eder ancak bir ay sonra canlanır diye düşünüyorum. İkinci el araç fiyatları sabit bir şekilde devam ediyor ve bir süre böyle devam eder. Yaz mevsimine doğru fiyatlar artabilir" ifadelerini kullandı.



Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş