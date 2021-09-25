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'İkinci el araç satışlarında dolandırıcılara dikkat' uyarısı

'İkinci el araç satışlarında dolandırıcılara dikkat' uyarısı
'İkinci el araç satışlarında dolandırıcılara dikkat' uyarısı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların araç satışında dolandırıcılık mağduru olmaması için araç satış işlemlerini yaparken dikkat etmeleri gereken konularla ilgili uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İkici el araç satışlarında meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve olayın mağduru olamamak için, 2020 yılında yürürlüğe giren Güvenli Ödeme sistemi ile bankalar aracılığıyla araç satış işlemleri yapılmalı veya satış yapılırken ödemelerin araç ruhsatında adı ve soyadı yazılı olan kişinin hesabına gönderilmelidir. Satış ve pazarlık esnasında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle telefon ile görüşerek karşı tarafa para gönderme işlemi yapılmamalıdır. Mağduriyetlerin yaşanmaması için bu konularda daha temkinli olunmasına önemle dikkat edilmelidir. Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşlarımız en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri veya 112 aramaları durumunda gerekli hukuki yardım yapılacaktır" denildi.

Fazilet Çomruk
 

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