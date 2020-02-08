'İkinci el araç, yatırımcısına kısa sürede yüzde 20 kazandırdı'

Türkiye otomotiv pazarında sıfır araç stoklarının talebe cevap verememesi, model yılı geçişi sebebiyle ithal markaların bir bölümünün 2020 model sıfır araçları getirememesi sonucu, piyasada sıfır araç bulmakta zorlanan tüketici ikinci ele yöneldi. Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya, ikinci el piyasasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İkinci el yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı"

Hem fiyat avantajı hem de sıfır araç stoklarının tükenmesi ile özellikle 1-3 yaş arası düşük kilometredeki araçların büyük talep gördüğünü bildiren Uğur Sakarya, "İkinci el stokları da kiralama şirketlerinden pazara sunulan araçların fiyat düşüşü sebebiyle sınırlı kalınca fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi. İkinci el araç fiyatları 2019 Eylül'den bugüne yüzde 20 artarak döviz, mevduat ve hatta altından fazla değer kazandı. Aynı dönemde döviz yüzde 5, mevduat yüzde 4, son dönemin gözdesi altın bile yüzde 12 kazandırırken, ikinci el araçlar yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. 2000 öncesi dönemlerdeki gibi iyi bir yatırım aracı durumuna geldi." dedi.

"Şubat sonundan itibaren fiyatlar normale dönecek"

2019'un son çeyreğinden itibaren ikinci el piyasasında yaşanan olağanüstü artışın Ocak ayında da devam ettiğini sözlerine ekleyen Sakarya, "Ocak ayında 2020 modellere geçiş sebebiyle ithal markaların neredeyse hiçbiri sıfır araç getiremedi. Bu dönemde, ikinci el tarafında özellikle premium segment ve SUV otomobillerde daha yüksek fiyat artışları görüldü. Yaşanan fiyat artışlarının Şubat ayında da bir miktar devam etmesini ancak ay sonundan itibaren 2020 model sıfır araçların stoklarının artması ile ikinci elde fiyat artışının duracağını hatta bir miktar fiyatlarda gevşeme olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.