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İkinci el diye satılan yüzlerce eşya çalıntı çıktı

İkinci el diye satılan yüzlerce eşya çalıntı çıktı
İkinci el diye satılan yüzlerce eşya çalıntı çıktı

Konya’da polis ekiplerin yaptığı çalışmalar çerçevesinde ikinci el eşya alım satım yapan bir iş yerinde yapılan aramada onlarca ikamet ve bağ evlerinden çalınan yüzlerce çalıntı eşya bulundu.

İkinci el diye satılan yüzlerce eşya çalıntı çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü hırsızlık ve hırsızlıktan doğan mağduriyeti engellemek için ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerlerini kıskaca aldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin araştırmaları neticesinde ikinci el eşya alım ve satımının yapıldığı bir iş yerinde onlarca ikamet ve bağ evlerinden çalındığı anlaşılan yüzlerce çalıntı eşya tespit etti. İş yerinde yapılan aramada polis ekipleri, oto yıkama makinesi, halı yıkama makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, fotoğraf makinesi, oto teybi gibi çeşitli elektronik eşya, matkap, testere, çim biçme makinesi, beton kırma makinesi, taşlama makinesi gibi çeşitli inşaat ve tarım aletleri, kol saati, tespih gibi toplam 167 parça eşya ele geçirdi. Ekipler ayrıca arama esnasında ele geçirdiği 1 adet pompalı tüfek, 1 adet toplu tabanca, 1 adet havalı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ve 2 adet tüpe de el koydu. Konuyla ilgili daha önceden de suç eşyası satın alma ve diğer çeşitli suçlardan 13 ayrı suç kaydı olan Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ekipler ele geçirilen malzemeleri daha önceden şikayette bulunan sahiplerine teslim etmek için çalışmalara başladı.

Arda Akın Akkoca

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