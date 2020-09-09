İkinci el otoda 'Kandırılır mıyım?'' endişesi bitiyor

İkinci el araca her geçen yıl rağbet artarken, otomobil hayali kuran binlerce kişi ise “Acaba kandırılır mıyım, aldığım araçta büyük sorun çıkar mı?” endişesi yaşıyor. Ticaret Bakanlığı, bu endişeleri yok etmek ve sektöre standart getirmek için 1 Eylül tarihinden itibaren ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirdi. Yönetmeliğe göre, ekspertizi yapılmayan araçlar satılamayacak, 2 ile 8 yaş arasındaki ve 160 bin kilometre altındaki araçlara, satış tarihinden itibaren 3 ay ve 5 bin kilometre garantisi uygulanacak. Asistans hizmetleri alanında sektörün liderlerinden biri olan Tur Assist ise yeni dönemde; Warranty Pratik &Warranty Plus İkinci El Otomobil Garanti Paketleri ile otomobil almak isteyenleri garanti altına aldığını duyurdu.

Tur Assist Pazarlama Müdürü Nil Mutlu Turhan, “İkinci el otomobil garanti hizmetini 2003 yılından bu yana veriyoruz. Şimdi ise Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirildi. Yaklaşık 17 yıllık deneyimimiz ile bu yeni dönemde de önemli hizmetlerimiz olacak. Şirket olarak, bireysel müşterilerimize sunduğumuz Warranty paketleriyle ikinci el araçlara artı değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

“Garanti kapsamındaysa ücret alınmıyor''

Turhan, sözlerini şöyle tamamladı: “İkinci el otomobilde alıcılar beklenmedik masraflar ile karşılaşabiliyor. Paketlerimizle ikinci el araç kullanıcılarını koruma altına alırken, bir yandan da Türkiye'nin her noktasına yayılmış geniş hizmet ağımız ile müşterilerimize hızlı ve profesyonel hizmet almaim kanı sunuyoruz. Ekspertiz raporu hazırlanırken, birçok parametreye bakılıyor. Kapsam dahilinde olmayan parçalar belirlenerek müşteri ile paylaşılıyor. Sorun olmayan parçalar ise garantimiz altında oluyor. Bir araç arızalanırsa durumuna göre çekici hizmeti veriyoruz. Sonra anlaşmalı servislerde arızası gideriliyor. Eğer arıza garanti kapsamındaki parçada gerçekleşmişse ücret talep edilmiyor''.