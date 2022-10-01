İkinci el otomobil fiyatına kangal

Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 80 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 750 bin liraya kadar satılabiliyor.

Emin Ferhat Sevilir



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