İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İkinci el otomobil fiyatına kangal

İkinci el otomobil fiyatına kangal
İkinci el otomobil fiyatına kangal

Dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan ve ünü Türkiye sınırını aşan başta Kangal olmak üzere saf ırk köpekler Erzincan’da Pehlivan Kangal Köpek Çiftliğinde yetiştiriliyor. Avrupa ülkelerinden bile talep gören saf ırk köpeklerin bazılarının fiyatı ikinci el otomobil fiyatını geçiyor.

İkinci el otomobil fiyatına kangal - Tıkla İzle

Güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeklerinden olan Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor. Adeta dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da alıcı buluyor. Yurt dışından 80 bin dolara kadar alıcısı olan Kangal köpekleri yurtiçinde de 750 bin liraya kadar satılabiliyor.

Emin Ferhat Sevilir
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.