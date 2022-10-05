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İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobil piyasası durgun
İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobilde fiyatlar yüzde 10 civarında düşüş gösterdi, buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü.

İkinci el otomobil piyasası durgun - Tıkla İzle

Pandemi dönemi sonrası otomobil fiyatlarındaki yükseliş yavaşladı, son dönemde fiyatlarda az da olsa düşüşlerde yaşandı. Buna rağmen ikinci el otomobil piyasası sessizliğe büründü. Oto galericiler bu sessizliği dönemsel bir durgunluk olarak nitelendirdi. Oto galericiler, ÖTV'de indirim ve yerli otomobil TOGG bekleyenlerinde alım yapmaktan kaçındıklarını belirtti.

“Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor”

İkinci el otomobilde dönemsel bir durgunluk olduğunu söyleyen oto galerici Yavuz Çiftçi, ‘'Okulların açıldığı dönemde her sene bu aylarda durgunluk oluyor. Bunun yanında alıcıların ÖTV'de düşüş beklentisi var, vatandaşlar otomobilde fiyatların düşmesini bekliyor. Otomobil alırken kredi kullanımı aracın kasko bedelinin yarısına kadar sınırlandırılmıştı, araç alıcılarını olumsuz etkileyen bir durum. Fiyatlar yüzde 10-15 civarında düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlarda durgunluk sürüyor'' dedi.
 

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