İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor
İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor

İkinci el otomobil piyasası geçen yıla göre daha durgun bir yıl geçiriyor. Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 8 düşüş gösterdi. Sene sonuna yaklaşırken otomobil satın alacaklar 2023 model sıfır araçları bekliyor.

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Bu durgunluk geçen yıla göre daha düşük bir ikinci el otomobil satış piyasasını oluşturdu. Geçen yıla göre ikinci el otomobil satışları yaklaşık yüzde 8 düştü. Oto galericiler, bu durgunluğun sene sonunda bozulacağını belirtirken, 2023'e hareketli başlayacaklarını vurguladı. Galerici Yavuz Çiftçi, “İnsanlar şu anda 2023 model yeni çıkacak otomobilleri bekliyor. Bu da piyasanın durgun geçmesine sebep oluyor fakat 2023'e yaklaşırken piyasanın tekrardan hareketleneceğini ve canlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Furkan Serttaş



 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.