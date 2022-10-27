İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Bu durgunluk geçen yıla göre daha düşük bir ikinci el otomobil satış piyasasını oluşturdu. Geçen yıla göre ikinci el otomobil satışları yaklaşık yüzde 8 düştü. Oto galericiler, bu durgunluğun sene sonunda bozulacağını belirtirken, 2023'e hareketli başlayacaklarını vurguladı. Galerici Yavuz Çiftçi, “İnsanlar şu anda 2023 model yeni çıkacak otomobilleri bekliyor. Bu da piyasanın durgun geçmesine sebep oluyor fakat 2023'e yaklaşırken piyasanın tekrardan hareketleneceğini ve canlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Furkan Serttaş







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