İkinci el otomobil piyasasındaki düşüş, yedieminleri de etkileyecek

Antalya yediemin otoparklarında haciz yoluyla bağlanan araç sayılarında artış yaşanıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı haciz yoluyla bağlanan araçlar, kentteki yediemin otoparklarında yıllardır bekliyor.

Sadece kent merkezindeki 3 yediemin otoparkında 5-6 bin civarında otomobil, yaklaşık 10 bin kadar motosiklet yer alıyor. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu otoparklarda, 2006 yılından bu yana bekleyen araçlar bulunuyor ve çoğunluğu çürümeye yüz tutmuş durumda.

6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu

Yediemin otoparklarındaki araçların satışları ihale usulüyle yapılırken, fiyatları ise ihale tarihindeki güncel ikinci el piyasa fiyatlarına göre belirleniyor. 15 Eylül tarihi itibariyle araç ticareti yapanlara yönelik 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu gelmesiyle birlikte sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki yaşanması beklenen fiyat düşüklüğü ise yediemin otoparklarındaki fiyatlara da etki edecek.

“Fiyat düşerse yedieminlerdeki araçların fiyatları da düşer”

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, ihalede belirlenen ücretin, piyasadaki fiyat takdirine göre yapıldığına işaret ederek “İkinci el piyasasında bir düşüş olursa bu, otomatik olarak yedieminlerde satılan araçlarda da olacak. Fiyat artarsa aynı şekilde yediemindeki fiyatlarda da artış gerçekleşecek. Piyasaya göre kıymet takdiri yapıldığı için vatandaşın arabası, piyasalar yüksekken satılınca yüksek fiyata gidiyor. Ancak düşüş yaşanırsa, bu dönemde araç fiyatı da düşüyor ve bu durum ihaleye yansıyor” dedi.

Suat Metin - Gazi Taş

