İkinci el otomobile talep arttıkça fiyatlar yukarı çıkıyor

İkinci el otomobil piyasasındaki talep artışı fiyatı tetikliyor. Oto galericiler, son bir aydır ikinci el otomobillerde yaklaşık yüzde 35 fiyat artışın olduğunu belirtti. Toplu araç satın aldıkları yerlerden araç tedariki problemi yaşadıklarını belirten esnaf, piyasanın kitlenmiş durumda olduğunu söyledi.

“Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz”

İkinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Bu yükseliş yılbaşından 15 gün önce başladı. Suni bir yükseliş sanıyorduk biz bu yükselişi fakat bu yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Araba almak çok zorlaştı. Bununla beraber talep de devam ediyor. Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz. Matrah düzenlemesi ile birlikte fiyatların düşeceği düşünüldü fakat sıfır araç olmadığı için bu ikinci ele olumsuz dönüş sağladı. Bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu” dedi.

“Öngörümüz kalmadı”

Yılbaşından önce başlayan fiyat artışının bu zamana kadar yüzde 35'e ulaştığını aktaran Ardeşen, “Bizlerde öngörü kalmadı. Bu araç bu para etmez diyoruz. Araç satılıyor ya da biz o fiyata alınmaz denilen aracı alıyoruz. Alıyoruz satıyoruz ne yapıyoruz bilmiyoruz. Piyasa kitlenmiş bir durumda” şeklinde konuştu.

Uğur Çetin - Furkan Serttaş - İsmail Coşkun



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.