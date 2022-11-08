İkinci elde telefon alım-satımı yapacaklara uyarı

Yüksek döviz kuru, taksitlerin sınırlandırılması ve vergiler ile artan akıllı telefon fiyatları, ikinci el telefon pazarını hareketlendirdi. Bu hareketlilik beraberinde tüketiciler açısından riskleri de artırdı. Kullanılmış ve yenilenmiş telefon pazarındaki sektör temsilcileri, ikinci el telefon almak ya da satmak isteyen tüketicileri mağduriyet yaşamaması için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Easycep'in CEO'su Mehmet Akif Özdemir, ''Eski telefonlar satılırken; veriler yedeklenmeli, hesaplardan çıkış yapılmalı, SIM ve SD kartlarını çıkartılmalı, fabrika ayarlarına dönülmeli son olarak en önemlisi güvenli ve yasal biri kuruma satış yapılmalı. Eski telefonlar satılırken verilerin gizliliğin önemi kadar, kullanılmış ve yenilenmiş telefon alacakların da başkalarına ait mail ve uygulamaların, kötü niyetli yazılımların olmadığı, bir suça karışmamış güvenli bir telefon almaları gerekiyor'' dedi.

''Verileri silmek yeterli değil''

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: ''Yapılan araştırmalara göre, eski telefonunu satanların yüzde 25'i kişisel bilgilerini silmiyor. Ancak kullanıcılar verilerini silse dahi fabrika ayarlarına sıfırlasa bile bu işlem yeterli olmayabiliyor, bilgileri geri getirilebiliyor. Eğer veriler şifrelenmemişse farklı bir anakart ile bu verilere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bu nedenle özellikle cihaz alıp satarken profesyonel destek alınması şart. Kullanıcılar verileri silse bile bu işlem yüzde yüz bir güvenlik sağlamak açısından oldukça zayıf kalıyor. Android cihazlarda fabrika ayarları sıfırlandığı durumlarda bile güvenlik açığı riskiyle karşılaşılabiliyor. Bu yüzden hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi adına ikinci el cihaz alım satımlarında kullanıcıların profesyonel kişilerden, kurumsal şirketlerden destek alınması gerekiyor. Kullanılmış ve yenilenmiş telefonların bu konuda uzmanlaşmış, güvenilir şirketlerin tercih edilmesi gerekiyor.''

'Yeni bir sektör oluştu''

İkinci el telefon pazarındaki yaşanan hareketlilik yepyeni bir sektörün de oluşmasına neden oldu. Türk tüketicisini yenilenmiş elektronik cihazlarla tanıştırarak yepyeni bir iş modeli ile yeni bir sektöre öncülük eden Özdemir, "Yenilenmiş cihaz alımında tüketicinin aklındaki en büyük soru işareti ‘güvenlik' konusu. Telefonumu satıyorum ama acaba verilerim geri getirilir mi? Satın aldığım yenilenmiş cihazda sorun yaşar mıyım gibi çekinceleri oluyor. Türkiye'de henüz yeni olan bir alan için bu soruların olması çok doğal. Öncelikle bize telefonunu satmak isteyen müşterilerimizden ilk istediğimiz konu telefonlarındaki verilerini temizlemiş olarak fabrika ayarlarında sıfırlanmış şekilde bize getirmeleri. Bu işlemi nasıl yapacakları konusunda kendilerini adım adım yönlendiriyoruz. Eğer telefonda herhangi bir veri ile karşılaşırsak hiçbir işlem yapmadan sahibine teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

''Ticaret Bakanlığı'nın verdiği lisans kritik öneme sahip''

Ticaret Bakanlığı'nın verdiği lisans sektörün kurumsallaşması açısından çok kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Özdemir, "Biz sahip olduğumuz bu lisans ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun veri tabanından IMEI numarası ile yenilediğimiz tüm cihazların sorgulamalarını yapar, herhangi bir suça karışıp karışmadıklarını ve kayıp, çalıntı durumlarını kontrol ederiz. Dolayısıyla burada da güvenlik konusunda büyük bir soru işaretini yok etmiş oluyoruz. Tüm yenileme süreçlerini bu lisansın esaslarına göre yapıyoruz. Sattığımız tüm cihazların bakım ve onarımı için lisanslı ve orijinal ürünler kullanıyoruz. Yenilenmiş cihazlarda korsan bir yazılım bulunmaz. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanır ve satın alan tarafa bu şekilde teslim edilir. Bu koşullar da yenilenmiş cihaz ve ikinci el cihaz arasındaki farkında aslında altını çizmiş bulunmaktayız.

Yenileme merkezimizdeki tüm test ve bakım onarım işlemleri uçtan uca dijitalleşmiş bir sistemle, hiçbir kişisel görüşe yer bırakmayacak bir titizlikle yapılır. İlk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanmış olarak tarafına teslim edilir. Kurumsallık ve şeffaflık ilkemize sıkı sıkıya bağlıyız. Müşterilerimizle aramızdaki tüm ödeme süreçleri bankalar üzerinden yapılır. Yaptığımız işin her zaman arkasındayız ve tüm yenilenmiş cihazlarımız 12 ay EasyCep garantisinde olup müşterilerimizin 14 gün boyunca koşulsuz iade hakkı saklıdır.

Web sitemiz ve mağazalarımızdan satın alınan tüm cihazlar tıpkı sıfır bir cihaz alırken olduğu gibi özel olarak kutulanmış şekilde teslim edilir. Kutu içerisinde; cihaz, şarj adaptörü ve kablosu, sim kart açma iğnesi, garanti belgesi ve cihaz üzerinde hangi yenileme işlemlerinin yapıldığını belgeleyen TSE belgesi yer alır" diye konuştu.

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