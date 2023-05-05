İkinci Kargo, Kurye, Lojistik Zirvesi ve Fuarı başladı

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği'nin (KARİD) öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) destekleriyle hayata geçirilen PPSE, 4 - 5 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşiyor. İki gün boyunca alanında uzman konuşmacılar; posta sektörünün geleceği, e-ticaret sektörünün bugünü ve yarını, doğal afetlerde lojistiğin önemi, yeşil lojistik ve çağrı merkezi altyapıları hakkındaki en güncel gelişmeleri paylaşacak. Stant alanlarında da sektörün gelecek vizyonuna katkı sağlayacak yenilikler ve teknolojiler tanıtılacak. PPSE, ikili ticari iş birliklerine de ev sahipliği yapmayı amaçlıyor.

"Bizim önümüz açık kargo sektörü olarak başarıya ulaştık"

Zirve açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kargo sektörünün ulaştığı başarıya değinerek, "Hem kargo hem de posta hizmet sağlayıcılarımız 40'ı aşan BTK'nın yetkilendirdiği posta hizmet sağlayıcımız var hem de bunların tedarikçileri ve tüm sektörü bir araya getirdi. Ben bu fuarı düzenlemelerinden dolayı KARİD'e teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz kargo sektörü özellikle pandemiyle birlikte geçtiğimiz beş yıl içinde beş kat büyüdü ve yaklaşık toplam hacim 5 milyona ulaştı. Bu giderek artıyor. İnsanlar pandemi döneminde kazanmış olduğu alışkanlıkları pandemi sonrasında da devam ettiriyor ve e-ticaret ile birlikte artık düşündüğümüzü yanımızda hissediyoruz. Türkiye'de kargoların ortalama yüzde 80'inden fazlası 2 gün içerisinde müşteriye ulaştırılıyor. Tüm kargoların yüzde 100'ü 3 gün içerisinde Türkiye'nin her noktasına sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil en doğusundan en batısına 3 gün içinde kargo ortalamamız bulunmaktadır. Bu da ticaretin e-ticarete doğru dönmesini sağlıyor. Kargo sektörüne bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Özellikle biliyorsunuz 6 Şubat depremini birlikte yaşadık. Kargo sektörü orada da özellikle yardımların vatandaşlara ulaşması noktasında çok ciddi çalışmalar yaptı. Bizim önümüz açık kargo sektörü olarak başarıya ulaştık ve çok daha başarılı hamlelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi yardım toplama merkezi haline getirdik"

Sektörün gelişimi hakkında bilgi veren Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Bu yıl ikincisi olan fuarımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin önde gelen kargo posta işletmelerinin yer aldığı KARİD çatısı altında toplanan sektörümüz ticaretin gelişmesinde, ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların değişen alışkanlıklarıyla beraber insan hayatında da artık olmazsa olmaz bir yere gelmiştir. Malumunuz olduğu üzere son üç yıldır değişen dünya olarak ve ülke olarak bazı talihsizlikler yaşıyoruz. İlkini pandemi de yaşadık, dünyada kapanmaların olduğu dönemde biz konuya geçen yılda değinmiştik, basın açıklamaları yapmıştık. Sektör olarak direkt sağlıkçılar gibi direkt sahada olduğumuz bir dönemde dünyada diğer örnekleri de gördük ki burada Bilgi Teknoloji Kurumu'ndaki regülasyonlar, bizlere olan talepler yönümüzü çok açtı. Sektörün pandemi sürecinde yaptığı hizmetler, dünyada haftada belli günler hizmet verilirken aralıksız hizmet verdik. Cumartesi, pazar dahil çalıştık. Güzel bir sınav verdik ve bu sınavdan başarıyla, güçlenerek çıktık. Pandemi sürecinde özellikle üç yıl sonra, beş yıl sonra hayata geçirilecek projeleri birkaç ay içerisinde hayata geçirdik. Bundan güçlenerek çıkan sektörümüz yoluna devam ederken malumunuz olduğu üzere Şubat ayında hala yaralarını sarmaya çalıştığımız acı depremle karşılaştık. Tabii 10 ilde çok büyük bir deprem oldu. Bizlerin burada neler yaptığımıza kısaca değineceğim ama aynı zamanda sektör burada depremzede durumuna düştü. Binlerce personelimiz, yüzlerce şubemiz, yüzlerce aracımız bir anda etkilendi. Bu alana depremzede olmamıza rağmen saat 09.00 gibi depremzede olarak sektörle hemen çevrimiçi toplantıyla BTK ile iletişime geçerek ihtiyaç listesi belirleyerek aynı valilikler gibi aynı kaymakamlıklar gibi tüm Türkiye'yi yardım toplama merkezi haline getirdik" dedi.

Semanur Kaygısız - Alperen Baran Metecan

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