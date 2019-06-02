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İkinci kattan düşen iki buçuk yaşındaki çocuk kurtarılamadı

İkinci kattan düşen iki buçuk yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İkinci kattan düşen iki buçuk yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturduğu apartmanın ikinci katından düşen iki buçuk yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki buçuk yaşındaki Aras Furkan Şahin, Hamidiye Mahallesi'ndeki ikametinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Minik Aras'ın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Omuzunun üstüne doğru yatan Aras'ın istifra ettikten sonra bilinci açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aras'ı Gemlik Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastaneye gelen ailesi zor anlar yaşarken, yakınları tarafından sakinleştirildi. Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan minik Aras travmada oluşundan dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aras Furkan Şahin, yaşam mücadelesini kaybetti.  

Hurşit Topal

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