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İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı

İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sıkıştırılan teröristlerden biri kendini patlatarak imha ederken kaçan ikinci teröristte emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristin etkisiz hale getirilme anı amatör kameralara yansırken, patlama noktasındaki tahrip olan araçlarda kaldırılmaya başlandı.

İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay, İskenderun ilçesinde meydana geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamasına göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı. 2 terörist ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi. Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekraar sıkıştırıldı.

Burada teröristlerden biri üzerindeki canlı bombayı patlatarak kendini imha etti. Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve işyerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, işyerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.

Mehmet Bayrak - Adem Karagöz - Ahmet Seher

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