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İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama - Tıkla İzle

İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen bir şekilde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Batuhan Toprak - Volkan Kayalar

 

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