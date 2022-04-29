İkitelli'de İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında bazı yolcular yaralandı

Edinilin bilgiye göre kaza saat 11.15 sıralarında İkitelli'de meydana geldi. Yolcularıyla seyir halindeki 34 TP7930 plakalı İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle havalimanından yolcu getiren 34 BVC 837 servis aracına çarptı. Kazaya 34 SN 9727 otomobil ile 34 VH 9127 plakalı bir kamyonet de karıştı. Feci kazada İETT otobüsünde bulunan bazı yolcular yaralandı.

Kazanın hemen ardından otobüsten çıkan yolcular, kendilerini yol kenarına attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Öte yandan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci

