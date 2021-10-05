İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi

İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi
İkitelli'de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi

İkitelli OSB’de bulunan Galvano Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İkitelli’de sanayi sitesinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli OSB'de bulunan Galvano Teknik Sanayi Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içinde bulunan bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucunda ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Olayın fark edilmesi üzerine diğer çalışanlar sağlık ekiplerine ihbar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 11 işçiyi ambulansla çevredeki hastanelerin acil servisine götürdü. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Furkan Tan
 

İLGİLİ HABER
Ümraniyede palet üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu Ümraniye’de palet üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu
İLGİLİ HABER
Güngörende servis minibüsü tramvay yoluna devrildi Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi
İLGİLİ HABER
3 üniversiteye rektör ataması kararı Resmi Gazetede 3 üniversiteye rektör ataması kararı Resmi Gazete'de

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.